Россия предложила Нигерии сотрудничество по разведке нефтегазовых месторождений

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр нефтегазовых ресурсов Нигерии Экперикпе Экпо обсудили сотрудничество по созданию сети газозаправочных станций

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия готова сотрудничать с Нигерией в вопросах разведки нефтегазовых месторождений, в том числе на шельфе. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с министром нефтегазовых ресурсов Нигерии Экперикпе Экпо, которая проходит в рамках Форума стран - экспортеров газа в Алжире.

"Российские компании готовы предложить свои услуги по поиску и разведке месторождений углеводородного сырья, выполнению морских сейсморазведочных работ в Нигерии", - отметил Шульгинов, слова которого приводятся в Telegram-канале Минэнерго.

Стороны также обсудили сотрудничество по созданию сети газозаправочных станций.

"Они заинтересовались мобильными СПГ-заправками. У нас хорошее сотрудничество в рамках ОПЕК, хотят и по газу больше сотрудничать", - добавил Шульгинов.

Также стороны отметили, что заинтересованы в развитии энергодиалога по всем направлениям, в том числе в части геологических работ, а также обсудили взаимодействие в формате Форума стран - экспортеров газа и сотрудничество в рамках ОПЕК+.