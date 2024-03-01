В Челябинской области заводы получили 33 млрд рублей господдержки

Объем инвестиций предприятий по итогам 2024 года предварительно увеличился на 20%

ЗЕЛЕНАЯ ПОЛЯНА /Республика Башкортостан/, 1 марта. / ТАСС/. Промышленные предприятия Челябинской области в 2023 году получили 33 млрд рублей господдержки из федерального и регионального бюджетов, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в ходе заседания правления союза промышленников и предпринимателей региона.

"В 2023 году <...> совокупный объем господдержки промышленности в Челябинской области составил почти 33 млрд рублей. Из них по линии Минпромторга - 15,7 млрд рублей, по линии Фонда развития промышленности Российской федерации - 16 млрд рублей и по линии Министерства промышленности Челябинской области - более 1 млрд рублей", - сказал Текслер.

По его словам, объем инвестиций предприятий по итогам года предварительно увеличился на 20%, что "очень неплохой результат".

Президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Виктор Рашников отметил, что минувший год был непростым, при этом промышленные площадки сохранили потенциал для роста и развития.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ, ведущим в экономике является металлургический комплекс.