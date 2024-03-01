В Минэнерго поддержали решение вернуть гибкую экспортную пошлину на уголь

Она составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты

АЛЖИР, 1 марта. /ТАСС/ Министерство энергетики России поддерживает решение вернуть гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля, сообщил журналистам глава Минэнерго Николай Шульгинов в кулуарах саммита Форума стран - экспортеров газа.

"Минэнерго поддерживает возврат гибких экспортных пошлин на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля", - отметил министр.

Правительство России с 1 марта на год ввело гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе в 80-85 рублей за доллар размер пошлины составит 4%, при 85-90 рублей - 4,5%, при 90-95 рублей - 5,5%, при курсе более 95 рублей - 7%. При курсе менее 80 рублей за $1 пошлина будет нулевой.

Аналогичные пошлины на вывоз угля уже действовали с 1 октября до 27 декабря 2023 года, затем экспортная пошлина для угля была отменена.