Тринидад и Тобаго надеется добывать больше газа в Венесуэле для загрузки СПГ-мощностей

В настоящее время у страны есть свободные мощности от 20% до 30%

АЛЖИР, 1 марта. /ТАСС/. Тринидад и Тобаго рассчитывает добывать больше газа на месторождениях Венесуэлы для загрузки своих свободных СПГ-мощностей. Об этом сообщил журналистам министр энергетики и энергетической промышленности Тринидада и Тобаго Стюарт Янг в кулуарах саммита Форума стран - экспортеров газа.

"Мы потратили пять лет на переговоры и реструктуризацию наших мощностей по производству СПГ в Тринидаде и Тобаго. Мы завершили это в декабре 2023 года. Поэтому прямо сейчас мы стремимся больше использовать наши мощности и надеемся, что сможем получить доступ к большему количеству газа у наших соседей, Венесуэлы, и производить больше СПГ и нефтехимии", - сказал он.

Сейчас у страны есть свободные мощности от 20% до 30%, которые Тринидад и Тобаго хочет заполнить, отменил министр. Раньше страна производила 4,2 млрд куб. футов СПГ в сутки, а сейчас этот показатель сократился до около 2,8 млрд куб. футов.

"Мы вели переговоры и недавно получили 30-летнюю лицензию от наших соседей, Венесуэлы, на разработку одного газового месторождения, и мы надеемся получить больше", - заключил Янг.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что Венесуэла и Тринидад и Тобаго заключили соглашение о совместной разработке месторождения природного газа в общих территориальных водах залива Пария Карибского моря.