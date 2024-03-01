В Госдуме в конце марта может пройти отчет Счетной палаты о работе в 2023 году

По словам главы комитета по контролю Олега Морозова, Счетная палата уже внесла в ГД отчет

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю предложит Совету Думы заслушать в конце марта отчет Счетной палаты о работе в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Олег Морозов.

"Комитет формулирует предложение Совету Думы о том, чтобы провести отчет Счетной палаты в конце марта", - отметил Морозов.

Ранее он сообщил, что комитет собирается выносить процедуру проведения отчета на обсуждение Совета Думы 11 марта. По словам Морозова, Счетная палата уже внесла в Госдуму отчет о работе за 2023 год, документ был направлен председателем палаты парламента Вячеславом Володиным в комитеты.