Украинская сторона не завершила до 1 марта ремонт на резервной линии ЗАЭС

Она по-прежнему не работает, отметила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Украинская сторона не закончила до 1 марта ремонтные работы на внешней линии электропередачи 330 кВ, которая является резервной для Запорожской АЭС (ЗАЭС). Линия по-прежнему не работает, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

23 февраля Яшина сообщала ТАСС, что украинская сторона уведомила ЗАЭС об окончании ремонтных работ на линии 330 кВ "Ферросплавная-1" не раньше 1 марта, хотя обычно ремонт занимал 1-2 дня. ЗАЭС уведомила о беспокойстве по этому поводу инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"[Линия 330 кВ] не работает", - сказала Яшина.

21 февраля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС потеряла связь с последней резервной внешней линией электропередачи, что, по его мнению, в очередной раз подчеркивает нестабильность ситуации с ядерной безопасностью на станции. По его словам, группу инспекторов МАГАТЭ на станции информировали об отключении линии электропередачи мощностью 330 кВ из-за неисправности на украинской стороне. Яшина заявляла, что угрозы безопасности ЗАЭС нет, энергоснабжение обеспечено за счет Днепровской линии 750 кВ.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Последний украинский удар по Энергодару зафиксирован в пятницу. В 16:40 мск город подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, сообщили в оперативных службах Запорожской области. Взрыв произошел рядом с администрацией города. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.