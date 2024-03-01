Эксперт: риск-ориентированный подход позволит бизнесу РФ сконцентрироваться на инвестициях

Директор центра институционального развития контрольной надзорной деятельности Центра стратегических разработок Константин Никитин отметил, что объявленный в 2022 году мораторий, по оценкам бизнеса, стал самой популярной, самой понятной мерой поддержки в условиях санкционного давления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Понятные правила риск-ориентированного подхода вместо временного моратория на проверки дадут российскому бизнесу стратегическое видение административной нагрузки и позволят сконцентрироваться на инвестициях. Такое мнение выразил ТАСС заместитель генерального директора, директор центра институционального развития контрольной надзорной деятельности Центра стратегических разработок (ЦСР) Константин Никитин в кулуарах инвестиционного форума "Большой открытый диалог" в Екатеринбурге.

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поручил отказаться с 1 января 2025 года от временного моратория на проверки бизнеса и полностью перейти на риск-ориентированный подход.

"Бизнесу это даст стратегическое видение, понятные правила, ожидания той нагрузки административной, которая возникает в связи с контрольно-надзорной деятельностью. <…> Для бизнеса это понятные правила поведения, которые им позволят сконцентрироваться на инвестициях и работе, собственно, а не отвлекаться", - сказал Никитин.

Он добавил, что объявленный в 2022 году мораторий, по оценкам бизнеса, стал самой популярной, самой понятной мерой поддержки в условиях санкционного давления. "Когда мораторий закончится?" - каждый год этот вопрос возникал. Ну и Владимир Владимирович дал понять, что этот мораторий не закончится никогда - он будет установлен законодательно, и тот уровень административной нагрузки исторически низкий, который сейчас есть, он будет закреплен на постоянной основе", - поделился Никитин.

"Большой открытый диалог" - это масштабирование лучшей коммуникационной практики по улучшению бизнес-климата в регионе. Впервые он прошел в Екатеринбурге в 2020 году. Форум отвечает задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который направлен на помощь бизнесу на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.