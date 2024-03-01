Турция и Болгария пообещали Венгрии продолжить транзит российского газа

Глава МИД Петер Сийярто отметил, что если маршрут не будет работать, будут большие проблемы

БУДАПЕШТ, 1 марта. /ТАСС/. Венгрия заручилась согласием Турции и Болгарии обеспечить для нее в предстоящие годы транзит российского газа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в Антальском дипломатическом форуме.

Там состоялись встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентами Турции и Болгарии - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Руменом Радевым, на которых присутствовал и глава МИД. Сийярто отметил по их итогам, что достигнутые договоренности "послужат долгосрочным национальным интересам и безопасности энергоснабжения" Венгрии. По его словам, Турция и Болгария по-прежнему "будут служить надежным транзитным маршрутом" для поставок газа. Венгрия получает основную часть топлива из России по газопроводу "Турецкий поток" и его ответвлению через территории Болгарии и Сербии.

"Если бы этот маршрут не работал, то у нас были бы большие проблемы, и мы не смогли бы обеспечить безопасные поставки природного газа в нашу страну", - заявил Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава МИД напомнил также, что ранее Венгрия и Турция подписали соглашение о поставках в 2024 году 275 млн куб. м турецкого газа. Он уточнил, что топливо из Турции поступит во втором и третьем кварталах.

Несмотря на стремление диверсифицировать источники и маршруты поставок газа, Венгрия по-прежнему получает его большую часть из России. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа. В 2023 году этот показатель увеличился до 5,6 млрд куб. м.