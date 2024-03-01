Арбитражный суд начал производство по делу о банкротстве шахты "Ростовская"

Сумма исковых требований составляет 318,9 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Ростовской области возбудил производство по делу о банкротстве шахты "Ростовская", расположенной в городе Гуково. Об этом сообщается на сайте суда.

"Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи О. П. Захарченко, ознакомившись с заявлением Иванова Алексея Владимировича к должнику - ООО "Шахта Ростовская" о признании несостоятельным (банкротом), <…> определил заявление <…> принять, возбудить производство по делу", - говорится в определении, размещенном на сайте суда.

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления кредитора к должнику назначено на 11:50 мск 28 мая. Также на сайте суда указано, что сумма исковых требований составляет 318,9 млн рублей.