Эксперт заявил, что новые вызовы заставили переформатировать диалог власти и бизнеса в РФ

Президент "Деловой России" Павел Титов отметил, что в настоящее время между властью и бизнесом не диалог, а совместные действия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Новые вызовы заставили переформатировать диалог власти и бизнеса в России, создав новые форматы - более оперативные. Об этом заявил журналистам президент "Деловой России" Павел Титов на V инвестиционном форуме "Большой открытый диалог" в Екатеринбурге.

"В последнее время нам нужен не только некий симбиоз, мы были вынуждены его быстро переформатировать под новые вызовы, которые перед нами стоят - как перед бизнесом, так и перед органами власти. Соответственно, сейчас у нас диалог в абсолютно новом формате - это оперативно, это не просто диалог, а это совместные действия", - отметил Титов. По его словам, сегодня крайне необходимы условия и скорость организации площадок для быстрых оперативных инвестиций в производство, в свой бизнес. "Тут, конечно, наш главный партнер - это всегда регион", - подчеркнул Титов, уточнив, что возможности для развития сейчас есть.

По данным организаторов, форум собрал в Екатеринбурге более 900 экспертов, представителей бизнеса и федеральной и региональной власти. Модераторами ряда сессий выступили заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и старший редактор Уральского регионального центра ТАСС Артем Коваленко. Они обсудили с участниками взаимодействие органов власти, бизнеса и территорий в реализации новых стратегий, программ и планы органов власти по цифровизации инвестиционной и предпринимательской деятельности. По словам Соколова, участники "сверили часы" в вопросах пространственного развития территории Свердловской области и России в целом.

Также на площадке был подписан ряд соглашений. Кроме того, предприниматели получили возможность обсудить развитие бизнеса на личной встрече с руководителями органов власти, институтов развития и ресурсоснабжающих организаций в рамках специально организованной общественной приемной, посетить открытое заседание инвестиционного комитета Свердловской области при губернаторе региона и посетить мастер-класс международного гроссмейстера среди женщин Леи Гарифуллиной.

"Большой открытый диалог" - это масштабирование лучшей коммуникационной практики по улучшению бизнес-климата в регионе. Впервые он прошел в Екатеринбурге в 2020 году. Форум отвечает задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который направлен на помощь бизнесу на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.