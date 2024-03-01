Госкоминвест Таджикистана поддержит совместные проекты с Россией

Реализация совместных таджикско-российских инвестиционных проектов и создание предприятий с капиталом РФ в республике стали одной из тем двусторонней встречи президентов Эмомали Рахмона и Владимира Путина в Бишкеке

ДУШАНБЕ, 1 марта. /ТАСС/. Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана поддержит проекты, которые планируется реализовать совместно с РФ. Об этом сообщили в российском посольстве в Душанбе после встречи посла РФ в республике Семена Григорьева и торгового представителя России Евгения Коренькова с новым главой комитета Султоном Рахимзодой.

"Семен Григорьев проинформировал Султона Рахимзоду о ряде находящихся в стадии проработки совместных российско-таджикских проектов. Председатель Госкоминвеста в свою очередь заверил, что руководимый им комитет будет оказывать всемерное содействие в развитии двусторонних связей", - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили задачи президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона, которые они поставили в области развития совместного инвестиционного взаимодействия. Также посол поздравил главу комитета с назначением на должность в январе 2024 года.

Реализация совместных таджикско-российских инвестиционных проектов и создание предприятий с российским капиталом в республике стали одной из тем двусторонней встречи Рахмона и Путина в Бишкеке перед началом заседания Совета глав государств СНГ в октябре 2023 года.

По итогам 2023 года Россия стала основным внешнеторговым партнером Таджикистана. Товарооборот между государствами вырос на 2,5% по сравнению с 2022 годом и составил $1,8 млрд. В 2023 году российские инвестиции в экономику республики составили $99,3 млн. РФ стала третьим крупнейшим инвестором Таджикистана после Казахстана и Китая.