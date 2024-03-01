Мораторий на тарифы на электронную коммерцию продлили еще на два года

Во Всемирной торговой организации согласились "сохранить нынешнюю практику не взимать таможенные пошлины на электронные передачи до 14-й сессии министерской конференции"

АБУ-ДАБИ, 1 марта. /ТАСС/. Участники министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО) согласились продлить мораторий на тарифы по электронной коммерции еще на два года.

"Мы согласны сохранить нынешнюю практику не взимать таможенные пошлины на электронные передачи до 14-й сессии министерской конференции. Мораторий и рабочая программа истекут в этот день", - говорится в документе, размещенном на сайте ВТО.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО и, как правило, проводится раз в два года. 13-й форум открылся в понедельник в Абу-Даби под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмеда аз-Зейуди. Российскую делегацию возглавляет министр экономического развития Максим Решетников.