В ГД внесли законопроект об упрощенном налогообложении для работающих с серебром ювелиров

Документ также предлагает отменить освобождение от НДС при реализации серебра в слитках банками, аффинажными организациями, имеющими право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, организациям, изготавливающим банкноты и монеты ЦБ, физическим лицам

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, возвращающий возможность применения специальных налоговых режимов - упрощенной системы налогообложения (УСН), патентной системы налогообложения (ПСН) и автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) - для ювелиров, работающих с серебром. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

С учетом низкой стоимости серебра по сравнению с другими драгоценными металлами налоговые риски в виде уклонения от налогообложения путем дробления бизнеса участниками оборота драгоценных металлов, осуществляющими производство и (или) реализацию изделий из серебра, при применении УСН, ПСН и АУСН незначительны, указывают авторы документа. В связи с этим законопроектом предлагается восстановить право на применение УСН, ПСН и АУСН налогоплательщиками, осуществляющими производство и (или) реализацию изделий из серебра.

При этом в целях исключения перетока серебра в слитках, при приобретении которых НДС не уплачивался, в производство, законопроектом предлагается отменить освобождение от НДС при реализации серебра в слитках банками, аффинажными организациями, имеющими право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, организациям, изготавливающим банкноты и монеты Банка России, физическим лицам.

"Реализация предлагаемых мер позволит снизить издержки у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство и реализацию ювелирных и других изделий из серебра в связи с их переходом на общую систему налогообложения с 1 января 2023 года, которые привели к сокращению численности работников, а в ряде случаев - к прекращению деятельности", - говорится в пояснительной записке.

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 января 2023 года предприятия ювелирной отрасли не могут применять специальные налоговые режимы (упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения) в ювелирной отрасли как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий. Таким образом, они должны были перейти на общую систему налогообложения.

Ранее заместитель министра финансов России Алексей Сазанов сообщал, что Минфин прорабатывает режимы для тех организаций, которые производят и продают серебро, чтобы они сохранили право на применение упрощенной системы налогообложения.