В ГД внесли законопроект о реконструкции частных промышленных предприятий через ГЧП

Документом предлагается разрешить через государственно-частное партнерство реконструкцию таких объектов, однако к этим проектам будут предъявляться особые требования

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и сенатор Алексей Синицын подготовили законопроект о возможности реконструкции частных промышленных объектов через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). Копия документа, который внесли в Госдуму, есть в распоряжении ТАСС.

Сейчас допускается реализация ГЧП-проектов для реконструкции только промышленных объектов, находящихся в государственной собственности. Законопроектом предлагается разрешить через ГЧП реконструкцию и частных объектов, однако к таким проектам будут предъявляться особые требования.

Согласно документу, доля частного партнера в проекте ГЧП должна составлять не менее 15% от всех расходов по проекту, участие государства менее 50%, остальное - заемные средства. Кроме того, проект ГЧП должен соответствовать требованиям таксономии технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (перечню производств и услуг для технологической независимости РФ), а также предусматривать объем финансирования реконструкции объекта соглашения о ГЧП не менее 10 млрд рублей.

Кутепов пояснил, что предлагаемые нормы позволят реализовать проекты по созданию импортозамещающей продукции в различных отраслях промышленности, в том числе фармацевтической и химической. "Без бюджетной поддержки такие проекты в настоящее время не могут быть реализованы инвестором", - подчеркнул сенатор.

В целях соблюдения принципов конкуренции и обеспечения прозрачности процедур законопроектом предусматривается заключение соглашения о ГЧП в рамках механизма "частная инициатива". Как отмечается в материалах к законопроекту, это позволит частному инвестору представить свое предложение и заключить соглашение в случае непоступления предложений от иных заинтересованных лиц.