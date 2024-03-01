Глава Минсельхоза ФРГ выступил за углубление сотрудничества с Польшей и Францией

Джем Оздемир предложил активизировать его в формате "Веймарского треугольника"

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир на фоне протестов фермеров выступил за углубление сотрудничества с Польшей и Францией в области сельского хозяйства. По итогам встречи со своим польским коллегой Чеславом Секерским в Варшаве Оздемир заявил, что намерен активизировать сотрудничество с обеими странами в формате "Веймарского треугольника", передает агентство DPA.

Министры обсуждали пути возможного расширения состава ЕС таким образом, "чтобы должным образом учитывались интересы местных фермеров". Ввиду протестов фермеров в Польше против импорта сельскохозяйственной продукции с Украины Оздемир призвал искать решение посредством диалога. "Украина зависит от экспорта своей сельскохозяйственной продукции", - утверждал он.

Задача, как подчеркнул глава Минсельхоза ФРГ, состоит в том, чтобы гарантировать, что продукция попадет, прежде всего, на глобальный Юг, где она необходима. Польские фермеры в рамках протестов неоднократно требовали временно закрыть границу с Украиной из-за неконтролируемого ввоза оттуда аграрной продукции. Власти страны предлагают аграриям найти другие решения проблемы наплыва украинской сельхозпродукции, в частности, введение твердых квот на ее ввоз.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей к 2050 году достижение нулевых углеродных выбросов. Новая акция протеста пройдет в польской столице 6 марта.