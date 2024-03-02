Кабмин расширил перечень объектов строительства за счет федерального бюджета за пять лет

В первоочередном порядке в него включили объекты, строительство которых было начато в предыдущие годы, а также добавили новые по поручениям президента и главы правительства

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень объектов, которые будут построены в ближайшие пять лет на средства федерального бюджета в рамках комплексной государственной программы "Строительство". Распоряжение об утверждении новой редакции перечня подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В обновленном перечне предусмотрено строительство и реконструкция объектов социальной, транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни граждан, реализации национальных целей и государственных программ", - говорится в сообщении.

В первоочередном порядке в него включены объекты, строительство которых было начато в предыдущие годы, а также добавлены новые проекты по поручениям президента и главы правительства.

Речь в том числе идет о строительстве и реконструкции медицинских учреждений в республиках Карелия и Коми, Алтайском крае, в Севастополе, в Белгородской и Московской областях. В числе объектов культуры, добавленных в перечень, - реконструкция здания Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств в Санкт-Петербурге и строительство Севастопольского академического театра танца имени В. А. Елизарова. Также в перечне предусмотрено создание инфраструктуры для образовательных заведений, включая строительство кампусов мирового уровня.

Всего по этому списку планируется построить и реконструировать более 5 тыс. федеральных и региональных объектов. Из российской казны на это будет направлено около 4,7 трлн рублей. Из них более 1 трлн рублей поступят уже в 2024 году.

Комплексная государственная программа "Строительство" была запущена с 2023 года по поручению президента России.