Лавров и король Эсватини обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества стран

В МИД РФ отметили, что стороны подчеркнули близость или схожесть позиций Москвы и Мбабане по наиболее актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и король Эсватини Мсвати III на встрече на полях Анталийского дипломатического форума в Турции обсудили перспективы укрепления политического диалога и расширения взаимодействия в торгово-экономической сфере.

"В ходе беседы были обсуждены различные аспекты российско-эсватинийского сотрудничества, включая перспективы укрепления двустороннего политического диалога, а также расширения взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

Как отметили в российском дипведомстве, стороны подчеркнули близость или схожесть позиций Москвы и Мбабане по наиболее актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, а также "взаимный настрой на более тесную координацию действий на многосторонних площадках, прежде всего, в ООН".

Лавров прибыл в Турцию накануне для участия в форуме. В пятницу глава российской дипломатии встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, азербайджанским главой МИД Джейхуном Байрамовым и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. Помимо короля Эсватини, в субботу глава МИД РФ провел встречи с коллегой из Узбекистана, главой МИД Киргизии и главой МИД Словакии.