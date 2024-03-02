Новак назвал 2023 год периодом экономического роста регионов СКФО

В частности, к прогрессу по турпотоку округа прибавилось увеличение объема инвестиций и количества резидентов, считает зампредседателя правительства

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. 2023 год стал периодом экономического роста для регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак в ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарию, сообщается на сайте правительства РФ.

Вместе с главой региона Казбеком Коковым, замминистра экономического развития Сергеем Назаровым и гендиректором института развития Кавказ.РФ Андреем Юмшановым вице-премьер осмотрел новую туристическую инфраструктуру курорта "Эльбрус": 6 км горнолыжных трасс, канатную дорогу, ярмарочную площадь и паркинг на 800 автомобилей.

"По словам Александра Новака, 2023 год стал периодом экономического роста для регионов Северного Кавказа. К традиционному прогрессу по турпотоку прибавилось увеличение объема инвестиций и количества резидентов, приход крупных якорных инвесторов и банков, рост числа положительных упоминаний в информационной повестке страны. Он поблагодарил Минэкономразвития, команды регионов СКФО и института развития Кавказ.РФ за эти результаты", - говорится в сообщении.

Под председательством вице-премьера состоялось заседание совета директоров Кавказ.РФ, посвященное итогам прошедшего года. Участники приняли годовой отчет компании, отчет об исполнении консолидированного бюджета и отчеты о достижении ключевых и индивидуальных показателей эффективности.

"Создание точек роста, решение возникающих системных проблем и вызовов, внедрение позитивных практик других регионов - именно для этих задач был создан институт развития, и сегодня мы видим первые результаты этой работы. В 3,5 раза увеличилось число резидентов, в 6 раз - объем заявленных инвестиций в территорию. Строятся два новых горных курорта - "Ведучи" и "Мамисон", в предпроектной стадии - первый морской курорт на Каспии", - отметил Новак, слова которого приводятся в сообщении.

Модернизация курорта

Отмечается, что в 2023 году Кавказ.РФ начал активную модернизацию курорта, турпоток вырос на 27% и превысил 700 тыс. человек. "Эльбрус" был признан лучшим горнолыжным курортом Северного Кавказа по итогам национальной премии "Горы России". В настоящее время там работают семь канатных дорог, горнолыжные трассы протяженностью 23 км. В развитие территории резидентами Особой экономической зоны будет вложено 39 млрд руб. частных инвестиций.