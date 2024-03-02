Крыму выделили за 10 лет почти 6 млрд рублей на ремонт объектов культуры

Средства предоставили на реставрацию 161 учреждения

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Порядка 5,9 млрд рублей выделили Республике Крым на ремонт и реставрацию объектов культуры с момента воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Об этом журналистам сообщила министр культуры региона Татьяна Манежина.

"Было выделено 5,9 млрд рублей на реставрацию и ремонт 161 учреждения культуры, объекта культурного наследия", - сказала министр.

Одним из важнейших сооружений Крыма является Ханский дворец - это один 119 объектов культурного наследия, входящих в Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник. Дворцовый комплекс был возведен в XVI веке. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства, на сегодняшний день это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая парков, в настоящее время - не более 5 га. Завершить реконструкцию дворца планируется в 2024 году.