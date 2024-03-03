В ФРГ призвали увеличить инвестиции в систему безопасности после утечки разговора военных

Возможные уязвимости должны быть проверены в кратчайшие сроки, заявила заместитель председателя Бундестага Катрин Гёринг-Эккардт

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Уполномоченный Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам обороны Ева Хёгль после появления в российских СМИ записи разговора высокопоставленных германских военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus выступила за принятие конкретных мер для усиления системы безопасности, в частности за увеличение инвестиций в борьбу со шпионажем.

"Обнародование разговора [офицеров] ВВС по Taurus, который перехватила Россия, выявляет серьезные бреши в области безопасности и секретности. Необходимо быстро и тщательно прояснить, как такое могло произойти. И должны быть последствия", - заявила Хёгль в интервью медиагруппе Funke.

Во-первых, по ее словам, все ответственные лица на всех уровнях Бундесвера (ВС ФРГ) должны немедленно пройти комплексную подготовку по защищенной связи. "Во-вторых, необходимо обеспечить стабильную безопасность и конфиденциальность информации и каналов связи", - подчеркнула Хёгль, добавив, что если технически это не везде так, то необходима срочная модернизация. "И, в-третьих, необходимо больше инвестировать в борьбу со шпионажем. Для этой цели Федеральное ведомство военной контрразведки должно быть усилено как в личном, так и в материальном плане", - резюмировала она.

В свою очередь заместитель председателя Бундестага Катрин Гёринг-Эккардт ("зеленые") после утечки разговора военных призвала улучшить защиту конфиденциальных сообщений. Она указала, что нужно как можно скорее выяснить, каким образом разговор мог быть перехвачен. Возможные уязвимости должны быть проверены в кратчайшие сроки. "Крайне важно, чтобы во всех конституционных органах и силовых структурах были защищены коммуникации, связанные с безопасностью", - заключила Гёринг-Эккардт.

Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) на фоне появления в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных признала уязвимость системы безопасности ФРГ и призвала усилить меры защиты и контрразведку.

Как 1 марта сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, в день, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян сослалась на наличие подтверждающей аудиозаписи и позднее опубликовала расшифровку разговора. Из нее следует, что офицеры обсуждали, насколько ракеты Taurus способны разрушить Крымский мост, а также детали подготовки атаки.