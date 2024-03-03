Осипов заявил, что в Забайкалье реализуется более 50 инвестпроектов

Их бюджет составит 1,5 трлн рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Инвесторы финансируют в Забайкальском крае более 50 проектов на 1,5 трлн рублей. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" губернатор региона Александр Осипов.

"За весь четырехлетний предыдущий период Забайкалье находится в первой десятке регионов по темпам прироста инвестиций, по темпам прироста промышленного производства, и в первые 15 регионов мы входим по количеству созданных рабочих мест. У нас готовятся самые разные проекты, более 50 проектов на 1,5 трлн рублей сейчас в работе", - сказал Осипов.

Он напомнил, что на территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" построен первый в России специализированный сухопутный зерновой терминал. Объект рассчитан на перевалку сои, рапса, пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника и ячменя в объемах 8 млн тонн в год. "Крупнейший сухой зерновой порт - так его сейчас называют в мире. Назначение проекта - дать возможность работать земле, которая есть в Восточной Сибири и, в первую очередь, в Забайкалье, где 1,6 млн га не пашется, потому что просто некуда продавать зерно и масличные, а теперь благодаря этому возникает спрос", - сказал Осипов.

Важным, по его словам, является создание рабочих мест благодаря реализации проектов. Так, в 2023 году появилось 5 тыс. вакансий. "Если мы раньше были регионом с запросом на работу, то теперь мы регион с сильным запросом на рабочие руки. Сейчас попробуем механизм подготовки кадров за счет потребностей компаний, планируем ежегодно готовить по такой схеме 4-5 тыс. забайкальцев", - отметил губернатор.

Он добавил, что за последние пять лет край нарастил собственные доходы в 2,5 раза, также увеличилась федеральная поддержка. "Но эта нависшая проблема - госдолг - создавала, конечно, некоторые проблемы. И сейчас решение президента о списании долгов - огромное подспорье для развития региона. Но все эти средства мы должны направить, прежде всего, на инфраструктурное развитие", - подчеркнул Осипов.