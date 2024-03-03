Глава управления Суэцкого канала считает, что замены этому пути нет

Усама Рабиа отметил, что это подтвердили последние события, которые произошли в Красном море

КАИР, 3 марта. /ТАСС/. Последние события в акватории Красного моря продемонстрировали, что идеальной альтернативы Суэцкому каналу не существует, перевозки грузов в обход Африканского континента обходятся компаниям в девять раз дороже. С таким утверждением выступил глава Управления Суэцкого канала Усама Рабиа, выступая в Александрии на Международной конференции по теме морского транспорта и логистики (Marlog).

"Последние события, которые произошли в Красном море, подтвердили, что идеальной замены Суэцкому каналу нет, и международные морские перевозчики уже сообщили, что готовы возобновить взаимодействие с нами, как только кризис в регионе будет урегулирован", - подчеркнул Рабиа, его слова приводит пресс-служба Управления Суэцкого канала на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Чиновник также отметил, что путь вокруг Африканского континента занимает больше времени, чем через Суэцкий канал, а порты, которые находятся на этом маршруте, "не приспособлены для приема такого числа торговых судов с логистической точки зрения". В свете всех этих обстоятельств стоимость перевозки одного грузового контейнера с начала кризиса выросла не менее чем в девять раз, утверждает Рабиа, с $750 до $6,8 тыс., не говоря уже о расходах на топливо и страхование судов, которые увеличились почти в 10 раз.

Со своей стороны Управление Суэцкого канала "продолжает прилагать усилия для поддержки своих клиентов в условиях кризиса". В частности, оно готово оказывать им услуги по ремонту и дозаправке судов, а также помогать экипажам с пополнением запасов продовольствия и пресной воды и в случае необходимости оказывать им медицинскую помощь.

22 января Рабиа впервые заявил, что Управление Суэцкого канала согласно предоставлять все необходимые услуги по ремонту судов, проходящих через Красное море, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Тогда это было связано в первую очередь с восстановлением греческого сухогруза Zografia, который попал под ракетный обстрел у берегов Йемена 16 января.

Кризис в Красном море

19 февраля президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что доходность Суэцкого канала снизилась по меньшей мере на 40-50% из-за последних событий в Красном море. 16 января схожую оценку дал и Рабиа. По данным чиновника, в первой половине января доходы канала сократились на 41% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, а количество судов, прошедших по нему, снизилось на 30%, их тоннаж уменьшился на 41%.

Доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала в прошлом году превысили $10 млрд. Финансовые поступления от него являются одной из основных доходных статей бюджета страны и важным источником пополнения ее казны долларами.

После обострения конфликта в секторе Газа мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет совершать атаки на Израиль и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.