Мишустин и новый премьер Казахстана на первой встрече обсудят совместные проекты стран

В пресс-службе кабинета министров России отметили, что премьер-министр России и Олжас Бектенов планируют уделить особое внимание укреплению взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и СНГ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Проекты в промышленности, энергетике и транспорте будут в центре внимания на переговорах премьер-министров России и Казахстана Михаила Мишустина и Олжаса Бектенова. Их первая встреча после назначения нового председателя казахстанского правительства пройдет в Москве.

Как сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ, Мишустин и Бектенов "обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах".

"Особое внимание планируется уделить укреплению взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других многосторонних форматах", - подчеркнули в пресс-службе.

На официальном информационном ресурсе премьер-министра Казахстана говорится, что переговоры намечено провести в узком и расширенном форматах. "Стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, а также обсудят меры дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества", - отмечается в сообщении.

Предыдущее правительство Казахстана во главе с Алиханом Смаиловым подало в отставку 5 февраля. Бектенов был выдвинут на пост главы казахстанского правительства крупнейшей партией республики "Аманат". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение, после чего кандидатуру утвердил парламент страны. С весны 2023 года Бектенов руководил администрацией казахстанского президента, а до этого возглавлял Агентство по противодействию коррупции.

Мишустин уже общался с Бектеновым по телефону 6 февраля, поздравив коллегу с назначением. В том разговоре главы правительств подчеркнули важность поступательного развития торгово-экономического сотрудничества между странами и укрепления интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.