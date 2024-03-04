Kyodo: в Nissan признали, что незаконно занижали выплаты подрядчикам для снижения издержек

По данным агентства, сумма недоплат составляет вместе с процентами около $26 млн

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Японские власти расследуют нарушения со стороны автомобилестроительной корпорации Nissan Motor, которая десятилетиями занижала установленные контрактами выплаты своим фирмам-подрядчикам. Сумма этих недоплат составляет вместе с процентами около 3,9 млрд иен (примерно $26 млн), в список пострадавших входят более 30 компаний, поставлявших отдельные детали и узлы, сообщает информационное агентство Kyodo.

По данным властей, это крупнейшее нарушение такого рода за всю послевоенную историю Японии.

Действующее в стране законодательство запрещает в одностороннем порядке занижать выплаты, установленные в контракте. Nissan Motor полностью признала это правонарушение, объяснив его стремлением снижать издержки производства. Корпорация, по ее утверждению, уже вернула подрядчикам недоплаченные суммы. Тем не менее власти намерены в ближайшее время сделать Nissan Motor официальное предупреждение с требованием принять меры для недопущения таких нарушений в будущем.

Это не первый скандал в японском автомобилестроении в последнее время. В 2023 году выяснилось, что компания Daihatsu из группы Toyota Motor занижала данные краш-тестов и других испытаний, имеющих отношение к безопасности машин. С февраля сама Toyota Motor была вынуждена остановить работу некоторых своих производственных линий из-за скандала с компанией-подрядчиком, которая подделывала сведения о мощности дизельных двигателей.