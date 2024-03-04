ЕЭК продлила беспошлинный ввоз компонентов для производства оптоволокна

Мера будет действовать до 28 февраля 2026 года

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение продлить беспошлинный ввоз компонентов для производства оптоволокна до конца февраля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

Речь идет о продлении действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин в отношении полиуретановых и эпоксидных покрытий, применяемых в качестве защитных покрытий для изготовления оптоволокна.

"Принятое решение позволит обеспечить выпуск конкурентоспособной готовой продукции на территории Союза, а также снизить ее себестоимость. Тем самым будут созданы условия для долгосрочного развития оптоволоконной отрасли, включая формирование благоприятных условий для инвестирования в проект в части дальнейшей модернизации мощностей, локализации производства, увеличения номенклатуры и объемов выпускаемого товара", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Как пояснили в пресс-службе ЕЭК, основное применение оптоволокно находит в качестве среды передачи данных на телекоммуникационных сетях различных уровней: от межконтинентальных магистралей до домашних компьютерных сетей.

Новый срок окончания действия продленной меры - 28 февраля 2026 года. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.

Также коллегии ЕЭК поручено оперативно рассмотреть вопрос о продлении беспошлинного ввоза прутков из оптического стекла, используемых в качестве преформ.