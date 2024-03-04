ЕК хочет сократить закупки СПГ из РФ после прекращения транзита газа через Украину

Европейское издание газеты Politico ранее сообщило со ссылкой на документы Еврокомиссии, что после прекращения украинского транзита российского трубопроводного газа Евросоюз сразу потеряет 5% своего общего импорта, основной удар придется на Венгрию, Словакию и Австрию

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена сократить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) после прекращения транзита трубопроводного газа России через Украину 31 декабря 2024 года. Об этом заявила журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров энергетики.

"Мы должны обсудить продление (еще на 1 год - прим. ТАСС) мер по ограничению потребления газа, и мы обсудим последствия прекращения транзита российского газа через Украину, - подчеркнула она. - Я также уверена, что у нас состоится хорошая дискуссия о том, как мы можем еще больше сократить поставки [в страны ЕС] российского сжиженного природного газа".

"Я уже раньше предельно четко сказала в том числе нашим украинским партнерам, что Еврокомиссия не намерена начинать переговоры с Россией [о продлении газового транзита], как это было 5 лет назад, когда Еврокомиссия инициировала трехсторонние переговоры [с Россией и Украиной]. Напротив, согласно нашему плану RePowerEU (перезапитать ЕС) мы должны полностью отказаться от российского газа самое позднее к 2027 году. И мы намерены работать не покладая рук, чтобы предоставить странам, не имеющим выхода к морю, альтернативные маршруты поставки газа, и еще лучше поддерживать Украину, чтобы она была лучше интегрирована в энергорынок ЕС", - сказала Симсон.

Ранее европейское издание газеты Politico сообщило со ссылкой на документы Еврокомиссии, что после прекращения украинского транзита российского трубопроводного газа Евросоюз сразу потеряет 5% своего общего импорта, основной удар придется на Венгрию, Словакию и Австрию, которые Еврокомиссия намерена снабжать преимущественно с помощью сжиженного природного газа через Германию, Австрию или Италию. Впрочем, по оценкам ЕК, которые были получены Politico, это приведет к новому росту цен в этих странах в связи с ростом расходов на транспортировку и хранение газа.

Что касается СПГ, по оценкам европейских экспертов, после отказа ЕС от закупок российского трубопроводного газа в 2022 году страны ЕС резко нарастили закупки российского СПГ, которые выросли с тех пор на 40%.