В 46 регионах внедрят стандарт креативных индустрий

Он включает в себя комплекс лучших практик, представленный в виде 12 рекомендуемых шагов для формирования региональных мер поддержки креативных индустрий

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Стандарт развития креативных индустрий Агентства стратегических инициатив (АСИ) внедрят в 46 регионах России. Об этом сообщила пресс-служба АСИ по итогам совещания по вопросам развития креативных индустрий в регионах.

"Региональный стандарт [развития креативных индустрий] Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало по поручению президента России. К первой "волне внедрения" присоединились 46 субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Стандарт включает в себя комплекс лучших практик, представленный в виде 12 рекомендуемых шагов для формирования региональных мер поддержки креативных индустрий. Среди них - создание опорной организации для развития креативных индустрий и системы подготовки кадров, поддержка экспорта, а также повышение спроса на продукцию, работы и услуги предпринимателей этого сектора.

По словам директора центра развития креативной экономики АСИ Екатерины Черкес-заде, стандарт поможет регионам сфокусировать усилия на конкретных креативных индустриях с наибольшим потенциалом для развития, чтобы создать для них максимально эффективные меры поддержки и инфраструктуру, а также стимулировать создание добавленной стоимости для других отраслей.

Практики регионов

По данным пресс-службы, в стандарт включены практики семи российских регионов - лидеров развития креативной экономики: Республики Саха (Якутия), Москвы, Красноярского края, Ульяновской области, Калининградской области, Новгородской области и Тюменской области.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что при определении приоритетных направлений в развитии креативной экономики важно отталкиваться от опыта уже действующих в регионе предпринимателей. В Якутии такими направлениям стали кино, ювелирное производство и информационные технологии. "Только за 2023 год у нас вышло 26 фильмов. Мы снимаем больше кино в полном метре, чем все другие регионы, не считая Москвы и Санкт-Петербурга. Три из пяти самых рентабельных российских фильмов за 2022 год - это фильмы, произведенные в Якутии", - сказал Николаев.

В свою очередь, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что в регионе делают акцент на поддержку художников. "У нас весь Южно-Сахалинск - это сплошное выставочное пространство. Мы подняли все архивы художников и сделали каталог, на его основании создаем общественные пространства. Вывешиваем более тысячи картин и создаем свою "Третьяковскую галерею", - пояснил Лимаренко.

В Красноярском крае, по словам губернатора региона Михаила Котюкова, уделяется большое внимание подготовке кадров для креативных сфер и реализуют специальные программы с участием ведущих бизнес-школ страны. В Москве, как отметил министр правительства, руководитель департамента культуры города Алексей Фурсин, также реализуются программы по финансовой поддержке и продвижению креативной индустрии, создается базовая инфраструктура.

Калининградская область стала одним из первых регионов, где создали специализированную структуру для системного развития креативной экономики - фонд "Креспектива". "С 2021 года реализуется комплексная программа мероприятий развития геймдев-индустрии. Это, например, проведение международного фестиваля, который ежегодно собирает на территории Калининградской области производителей компьютерных игр, разработчиков, основателей студий, инвесторов, чиновников, студентов, представителей сферы образования", - добавил зампредседателя правительства Калининградской области Дмитрий Кусков.