Воронежская и Бухарская области подписали меморандум о сотрудничестве

Партнерство будет вестись в сферах пищевой и нефтехимической промышленности, строительных материалов, медицинского оборудования

ВОРОНЕЖ, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Воронежской области будет развивать отношения с Бухарской областью Узбекистана в сферах туризма, промышленности и агропромышленного комплекса - подписан меморандум о сотрудничестве. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев по итогам посещения области делегацией Узбекистана.

"За последние два года нам удалось увеличить товарооборот с Узбекистаном. В 2023 году экспорт воронежской продукции АПК в республику составил 35,6 млн долларов. Туризм, АПК и промышленность - лишь немногие из тех отраслей, в которых мы будем развивать сотрудничество с Бухарской областью Республики Узбекистан. Обсудили это на встрече с хокимом региона (главой администрации - прим. ТАСС) Ботиром Зариповым", - написал он. Гусев отметил, что в Бухарской области есть уникальные исторические объекты, город Бухара внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Управление туризма Бухарской области Республики Узбекистан подписали меморандум о намерениях сотрудничества в сфере туризма. <…> Каждая из сторон в рамках своей компетенции будет информировать об участии в выставках, конгрессах, ярмарках, семинарах и других мероприятиях", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор дополнил, что сотрудничество с республикой будет вестись в сферах пищевой и нефтехимической промышленности, строительных материалов, медицинского оборудования. "Позитивный опыт взаимодействия с Узбекистаном у нас уже есть. Это государство по объему торгового взаимодействия входит в тройку стран, с которыми у нас есть экономические взаимоотношения - почти 50 млн долларов в 2023 году", - добавил Гусев.