В Ингушетии за 5 лет на реализацию нацпроектов направили более 50 млрд рублей

Глава региона Махмуд-Али Калиматов отметил, что в 2024 году планируется реализация 48 мероприятий, в частности строительство новых школ, дорог, больниц, благоустройство парков и скверов

МАГАС, 24 июля. /ТАСС/. Более 50 млрд рублей направили в Ингушетии за 5 лет на реализацию нацпроектов. За это время были построены десятки соцобъектов в разных сферах, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Более 50 млрд рублей - именно такая колоссальная сумма была направлена на реализацию национальных проектов в Ингушетии за последние 5 лет. За это время мы построили и реконструировали 26 детских садов и 34 школы, создавая лучшие условия для образования наших детей. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" открыли шесть новых медучреждений", - написал Калиматов.

По его словам, также в республике за эти годы построили и капитально отремонтировали около 50 дорог и мостов, реализовали 9 экологических проектов.

"Мы построили 18 спортивных объектов, ведь здоровая нация - сильная нация. И, конечно же, не забываем о культуре - 20 объектов культуры были построены и реконструированы по нацпроекту "Культура", чтобы у жителей республики была возможность приобщаться к искусству и сохранять богатое культурное наследие. В этом году мы планируем реализовать еще 48 важных мероприятий - построим новые школы, дороги, больницы, благоустроим парки и скверы", - отметил глава региона.

Калиматов также добавил, что в рамках нацпроектов в Ингушетии благоустроили и создали 170 парков, скверов и улиц.