СП по производству оборудования для промысловых судов заработает в Кронштадте к концу года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Совместное российско-норвежское производство оборудования для комплексных судовых рыбоперерабатывающих фабрик заработает на Кронштадтском морском заводе до конца текущего года. СП создается совместно с компанией Bjordal, сообщил гендиректор предприятия Анатолий Белоев на круглом столе "Курс 2050: траектория совершенствования" в рамках II Международного рыбопромышленного форума.

"Год назад мы приняли решение и сегодня находимся в завершающей стадии создания совместного предприятия с норвежской компанией Bjordal по производству оборудования для промысловых судов, рыбных фабрик на судах. Решение это было принято потому, что есть правительственная программа по выдаче инвестиционных квот на строительство новых судов на отечественных верфях и в развитие этого направления и завершена сегодня реконструкция помещений, где будет размещено это совместное предприятие. К концу года состоится запуск", - рассказал Белоев.

По словам гендиректора предприятия, совместное предприятие будет выпускать судовые фабрики для обработки рыбы на траулерах, процессорах, краболовах. Отдельно директор предприятия подчеркнул, что Кронштадтский морской завод готов не только оборудовать новые суда фабриками, но и модернизировать старые рыболовецкие суда с установкой продукции для обработки морепродуктов совместного производства.

Кронштадтский морской завод - предприятие, входящее в Объединенную судостроительную корпорацию. Это крупнейшее судоремонтное предприятие Северо-Запада России, основанное в 1858 году. Ежегодно здесь проходят ремонт более 100 кораблей и судов. Меморандум о создании совместного производства был подписан в сентябре 2017 года представителями Объединенной судостроительной корпорации, в которую входит Кронштадтский морской завод и компанией PE Bjordal AS.

II Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии с 13 по 15 сентября проходят в Санкт-Петербурге. Главной темой форума является "Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии". В форуме и выставке принимают участие предприятия России, Норвегии, Марокко, Китая и других стран. Организатором выступает Федеральное агентство по рыболовству.