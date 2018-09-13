США расширили санкции против КНДР

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. США в четверг расширили санкции против КНДР и внесли в черный список компанию Volasys Silver Star, расположенную во Владивостоке. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства финансов США.

В санкционный список также был включен гражданин КНДР и китайская компания Yanbian Silverstar Network Technology.

Соединенные Штаты заморозили любую собственность, которую могли иметь эти лица на территории страны, и ввели запрет на проведение финансовых операций с их участием.

Трудовые мигранты из КНДР

"Эти действия призваны остановить поток незаконных доходов в КНДР от [ее] работающих за рубежом в сфере информационных технологий граждан, которые скрывают информацию о своей подлинной личности и прячутся за подставными компаниями, вымышленными именами и гражданами других стран. Минфин вновь предупреждает индустрию информационных технологий, бизнес и людей по всему миру с целью принять меры предосторожности и убедиться, что они непреднамеренно не используют труд северокорейских рабочих для технологических проектов, ведя бизнес с такими компаниями, как те, которые были внесены сегодня в санкционные списки, - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин. - Соединенные Штаты будут продолжать в полной мере выполнять и обеспечивать выполнение санкций до тех пор, пока мы не достигнем окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации КНДР".

По данным ведомства, Volasys Silver Star является сестринской компанией Yanbian Silverstar Network Technology из КНР. В заявлении утверждается, что "в действительности [эта] китайская компания управляется и контролируется северокорейцами". Вашингтон также утверждает, что она "по состоянию на середину 2018 года заработала миллионы долларов от совместных проектов с китайскими и другими компаниями". В начале 2017 года "была создана подставная компания Volasys Silver Star" в России. США полагают, что она была нужна для "сокрытия подлинной личности северокорейских работников" от клиентов.

Как утверждает минфин США, компанией "номинально руководил россиянин, но в действительности ей также управляли северокорейцы". США считают, что обе компании нарушили резолюцию СБ ООН, которая требует от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко нанесла визит в Пхеньян. В беседе с журналистами в понедельник она заявила, что КНДР сейчас ожидает выполнения от США взятых на себя обязательств на прошедшем в июне саммите в части ослабления санкций.