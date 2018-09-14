FT: Лондон намерен активизировать борьбу с подозрительными доходами россиян

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Великобритании намерены активизировать борьбу с подозрительными доходами граждан России и других стран мира. Об этом руководитель подразделения Национального агентства Великобритании по борьбе с экономическими правонарушениями и преступлениями в киберпространстве Дональд Тун сообщил в интервью лондонской газете The Financial Times, которое было опубликованном вечером в четверг на сайте издания.

Тун заявил, что агентство готовится к тому, чтобы расширить задействование якобы "вселивших страх в русскую эмигрантскую общину" ордеров на арест богатства неустановленного происхождения, чтобы заморозить такие активы в Великобритании.

"Обращаем ли мы внимание на потенциальные российские цели? Конечно, да. Мы проверяем российские активы высокой стоимости в Соединенном Королевстве и выясняем, следует ли нам идти в суды и проявлять достаточную обеспокоенность, чтобы заполучить ордер на (арест) богатства неустановленного происхождения в отношении этих активов", - сказал Тун.

Впрочем, по его словам, внимание возглавляемого им агентства обращено не только на РФ, но и на источники богатства у выходцев из других стран, в том числе из государств, являвшихся в свое время республиками бывшего СССР, а также из африканских и азиатских стран. По информации FT, поток "грязных денег", оседающих в Лондоне составляет $90 млрд.

В прошлом году в Великобритании был принят закон о "криминальных финансах" (Criminal Finances Act), который предусматривает введение в действие "ордера на арест богатства неустановленного происхождения". Этот правовой инструмент позволяет властям требовать от владельцев объяснения происхождения любых подозрительных активов стоимостью более £50 тыс. (более $70 тыс.). Власти имеют право арестовать собственность, если владелец неспособен доказать легальность происхождения своих доходов.

В конце апреля текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил "двуликую позицию" Великобритании в вопросах международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. Он напомнил, что хотя Лондон участвует во всех конвенциях, фактически на своей территории Соединенное Королевство создает финансовые и налоговые лазейки, такие как офшоры. Двойственный подход британских властей отмечала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напоминала в мае, что на протяжении столетий Великобритания проводила политику привлечения финансовых средств вне зависимости от их происхождения.