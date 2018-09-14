Более 21% разрешений на такси в Подмосковье аннулировали с начала года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти с начала 2018 года по начало сентября аннулировали более 21% разрешений на перевозку пассажиров такси, выданных всего в Московской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"С начала 2018 года в Московской области аннулировано более 30 тыс. разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в том числе около половины разрешений прекращено по итогам проверки налоговых служб, более 11,5 тысячи разрешений такси аннулировано в ходе проверок Минтрансом области. В настоящий момент в Подмосковье работают около 110 тыс. автомобилей такси по выданным разрешениям", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, только за неделю с 31 августа по 6 сентября региональный Минтранс аннулировал более 14 тыс. или около 11% всех выданных разрешений на такси в регионе. В ходе этой проверки была прекращена деятельность восьми таксомоторных компаний: ООО "Мостранс" (4тыс. разрешений аннулировано), ООО "Кортас" (1,9 тыс. разрешений), ООО "Литиум" (1,8 тыс. разрешений), ООО "СССР такси" (1,7 тыс.), ООО "Лавина" (1,5 тыс. разрешений), ООО "Эвас- Трейд" (1,25 тыс. разрешений), ООО "Фаворит" (1 тыс. разрешений) и ООО "Граф такси" (950 разрешений). В Минтрансе утверждают, что эти предприятия не располагаются по адресу регистрации, не уплачивали в полном объеме налоги и не вели фактическую финансово-хозяйственную деятельность.

"Системная работа позволяет убрать с рынка недобросовестных перевозчиков, деятельность которых не отвечаем требованиям законодательства и фирм, занимающихся незаконными посредническими услугами. Минтранс области сделал огромный шаг к ликвидации фирм, занимающихся незаконными посредническими услугами взымая плату за оформление разрешения на такси, тогда как в Московской области эта услуга является бесплатной", - процитировали в пресс-службе замминистра транспорта Подмосковья Анну Кротову.