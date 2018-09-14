Перри утверждает, что у Вашингтона есть доказательства вмешательства РФ в энергосети США

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. У Вашингтона есть доказательства того, что Россия вмешивалась в американские энергосети. С таким утверждением выступил на круглом столе с журналистами в Москве глава минэнерго США Рик Перри.

"Существует доказательство, что такое вмешательство было, и это недопустимо", - сказал он, отвечая на вопрос о вмешательствах в американские энергосети.

В конце июля газета The Wall Street Journal на своем сайте сообщила, что американские власти утверждают, что хакерам, якобы связанным с Россией, удалось в прошлом году получить доступ к сетям энергетической инфраструктуры США. По данным газеты, власти США полагают, что злоумышленники из хакерской группировки, известной под названиями Dragonfly и Energetic Bear и якобы связанной с властями РФ, проникли в сети американских компаний, обслуживающих энергосистемы общего пользования, и получили доступ к системам управления. Таким образом в руках у хакеров потенциально могли оказаться инструменты для полного отключения подачи энергии потребителям, отмечает издание.

Каких-либо доказательств того, что речь идет именно о кибервзломщиках, связанных с Россией, в статье не приводится.