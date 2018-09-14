{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Перри утверждает, что у Вашингтона есть доказательства вмешательства РФ в энергосети США

Глава минэнерго назвал действия Москвы недопустимыми
Глава минэнерго США Рик Перри Артем Геодакян/ТАСС
Глава минэнерго США Рик Перри
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. У Вашингтона есть доказательства того, что Россия вмешивалась в американские энергосети. С таким утверждением выступил на круглом столе с журналистами в Москве глава минэнерго США Рик Перри.

На эту тему

"Существует доказательство, что такое вмешательство было, и это недопустимо", - сказал он, отвечая на вопрос о вмешательствах в американские энергосети.

В конце июля газета The Wall Street Journal на своем сайте сообщила, что американские власти утверждают, что хакерам, якобы связанным с Россией, удалось в прошлом году получить доступ к сетям энергетической инфраструктуры США. По данным газеты, власти США полагают, что злоумышленники из хакерской группировки, известной под названиями Dragonfly и Energetic Bear и якобы связанной с властями РФ, проникли в сети американских компаний, обслуживающих энергосистемы общего пользования, и получили доступ к системам управления. Таким образом в руках у хакеров потенциально могли оказаться инструменты для полного отключения подачи энергии потребителям, отмечает издание.

Каких-либо доказательств того, что речь идет именно о кибервзломщиках, связанных с Россией, в статье не приводится.

Теги
СШАРоссияПерри, Рик
Химзавод в Крыму оспорит взыскание 736,8 млн рублей за воздействие на экологию
Росприроднадзор ранее потребовал от компании "Титановые инвестиции" оплатить в бюджет задолженность за негативное воздействие на окружающую среду
Читать полностью