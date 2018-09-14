"Газпром" планирует построить в Самарской области новые газопроводы и ГРС

САМАРА, 14 сентября. /ТАСС/. "Газпром" готовится к строительству трех газопроводов и газораспределительной станции (ГРС) в Самарской области. Об этом сообщается на сайте "Газпрома" по итогам прошедшей в Самаре встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

"Компания готовится к строительству трех газопроводов и газораспределительной станции в районе села Калиновка Сергиевского района Самарской области. Эти объекты позволят подключить новых потребителей, в том числе сельхозпредприятие. В этом году для реализации проектов по газификации региона "Газпромом" предусмотрено финансирование в объеме 152 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, "Газпром" также ведет проектирование еще пяти газопроводов и одной ГРС в Волжском и Сызранском районах области.

В рамках встречи обсуждались вопросы развития газификации региона. В 2006-2017 годах компания направила на эти цели 2,4 млрд рублей. В результате уровень газификации Самарской области достиг 99,3% (в среднем по России - 68,1%).

На встрече также была рассмотрена работа компании по развитию газомоторной инфраструктуры. На сегодняшний день газозаправочная сеть "Газпрома" в Самарской области включает шесть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и многотопливную автозаправочную станцию. В планах компании - создание АГНКС в городе Новокуйбышевске и поселке Светлодольске и реконструкция двух действующих станций в Самаре.