WSJ: cпециалисты из КНДР использовали соцсети, чтобы обходить санкции

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты из КНДР выдавали себя в соцсетях за представителей других государств и в обход санкций выполняли заказы, касающиеся программирования, создания приложений и интернет-сайтов. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в пятницу в электронной версии газеты The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что к такому выводу пришли его журналисты по итогам расследования. В публикации говорится, что граждане КНРД предлагали услуги по разработке программного обеспечения с помощью платформы GitHub, размещали свои страницы с вымышленным резюме в ряде соцсетей, в том числе LinkedIn и Facebook. Оплату они якобы получали через систему PayPal.

По версии издания, специалисты из КНДР базировались в районе китайского города Шэньян (административный центр провинции Ляонин, Северо-Восточный Китай). Они выдавали себя за представителей других государств, в том числе Японии. В публикации утверждается, что журналисты получили эти сведения, в частности, изучив компьютер и другие устройства, которые принадлежали некоему гражданину страны, задержанному в Малайзии по подозрению в причастности к убийству 13 февраля прошлого года в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР. Отрицавший свою причастность к произошедшему владелец устройств уже депортирован в КНДР.

Журналисты якобы нашли на компьютере этого лица переписку, касающуюся указанных сделок. Транзакции, как утверждает издание, могли принести северокорейским специалистам в Шэньяне десятки тысяч долларов. При этом авторы публикации полагают, что в общей сложности такой род деятельности может позволять КНДР получать миллионы долларов в обход действующих против нее санкций. После обращения журналистов издания к администрации соцсетей ряд страниц, которыми якобы пользовались граждане КНДР, были заблокированы.

В декабре прошлого года Совбез ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.