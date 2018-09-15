Ущерб от паводка аграриям Приморья составил 680 млн рублей

ТАСС, 15 сентября. Ущерб от наводнения сельскому хозяйства Приморского края составил 680 млн рублей, средства на помощь в компенсации убытков аграриям окажет правительство РФ, сообщается в субботу на сайте правительства Приморского края.

"По итогам обращения главы региона Андрея Тарасенко к президенту России Владимиру Путину Приморский край получит деньги на компенсацию пропавшего урожая из-за ливней этим летом. <...> В результате стихии пострадало 34 тыс. га сельхозугодий, предварительный ущерб около 680 млн рублей", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что субсидии из федерального бюджета будут направлены на восстановление объектов сельского хозяйства, пострадавших в результате ЧС, и на подготовку к весенне-полевым работам. По распоряжению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева необходимая документация должна быть подготовлена к концу сентября.

В ночь на 7 августа на юге Приморья прошли ливни, которые привели к паводку. В пяти муниципалитетах на юге края - Хасанском, Надеждинском, Октябрьском, Михайловском районах и Уссурийском городском округе - оказались подтопленными жилые дома, дороги, сельскохозяйственные угодья. В крае действует режим ЧС. По состоянию на утро среды в крае остаются затопленными 28 сел, в которых в воде оказались 577 домов и 2053 придомовых территории.