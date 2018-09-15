{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наводнения в России

Ущерб от паводка аграриям Приморья составил 680 млн рублей

Субсидии на восстановление объектов сельского хозяйства выделят из федерального бюджета

ТАСС, 15 сентября. Ущерб от наводнения сельскому хозяйства Приморского края составил 680 млн рублей, средства на помощь в компенсации убытков аграриям окажет правительство РФ, сообщается в субботу на сайте правительства Приморского края.

На эту тему

"По итогам обращения главы региона Андрея Тарасенко к президенту России Владимиру Путину Приморский край получит деньги на компенсацию пропавшего урожая из-за ливней этим летом. <...> В результате стихии пострадало 34 тыс. га сельхозугодий, предварительный ущерб около 680 млн рублей", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что субсидии из федерального бюджета будут направлены на восстановление объектов сельского хозяйства, пострадавших в результате ЧС, и на подготовку к весенне-полевым работам. По распоряжению полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева необходимая документация должна быть подготовлена к концу сентября.

В ночь на 7 августа на юге Приморья прошли ливни, которые привели к паводку. В пяти муниципалитетах на юге края - Хасанском, Надеждинском, Октябрьском, Михайловском районах и Уссурийском городском округе - оказались подтопленными жилые дома, дороги, сельскохозяйственные угодья. В крае действует режим ЧС. По состоянию на утро среды в крае остаются затопленными 28 сел, в которых в воде оказались 577 домов и 2053 придомовых территории.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияНаводнения в РоссииПриморский край
Глазьев: рейтинговые агентства США утратили доверие, миру нужны новые методы оценки риска
По мнению советника президента, американские рейтинговые агентства занижают оценки российским корпорациям
Читать полностью