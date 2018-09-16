В украинской оппозиции считают, что новый бюджет говорит об усугублении кризиса в стране

"Разработанный и презентованный правительством проект бюджета на следующий год очень сложно назвать главным финансовым документом страны. Это очередная порция обмана и манипуляций, нереалистичных обещаний и полного игнорирования проблем простых граждан",- утверждает она.

Королевская пояснила, что в бюджете-2019, в частности, не предусмотрено повышение социальных стандартов, так как "минимальная зарплата станет выше всего на 447 гривен или $14,6 по курсу, заложенному в бюджете, а минимальная пенсия, если повезет, - на $4". Более того, добавила она, индексацию пенсий планируют отсрочить до сентября 2019 года, чтобы сэкономить 12 млрд гривен. "Нетрудно догадаться, что до сентября это "повышение" съест инфляция", - уверена депутат. Помимо этого, отметила она, "заморозят и фонд оплаты труда для бюджетников, и на этой категории граждан сэкономят еще около 10 млрд гривен" ($355 млн).

При этом Королевская заметила, что на фоне сокращения расходов на социальную сферу государство увеличило расходы на оборону до 209,5 млрд гривен ($7,4 млрд). Она также напомнила, что" Украина вышла на второе место в мире по долгам перед МВФ", и по внешним и внутренним долгам в следующем году страна вынуждена будет выплатить $5 млрд.

"После презентации этого "документа" не осталось никакой надежды, что в следующем году страна сможет выйти из кризиса, а уровень жизни граждан повысится, ведь даже оптимистичные прогнозы в проекте бюджета - это сознательная ложь", - резюмировала Королевская. Она назвала "оптимистичным" указанный премьер-министром Украины инфляционный прогноз на 2019 год в размере 7,4%. "Непонятно, как эту цифру высчитывали, ведь в этом году этот показатель составляет, как минимум, 9%, а в прошлом году при запланированных 8% инфляция достигла 13,7%", - напомнила оппозиционер. В связи с такой оценкой главного финансового документа Украины Королевская заявила, что нынешнее правительство должно уйти в отставку, так как "принятие такого бюджета - это подтверждение дальнейшего падения в пропасть, роста социальной напряженности и обнищания".

Накануне Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде "Проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 год". По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, приоритетом бюджета будет финансирование армии: на нужды вооруженных сил и нацбезопасности предлагается направить 209,5 млрд гривен, что составляет 5% от ВВП. Эти средства, как сказал премьер, планируется выделить на армию, на модернизацию вооружения и новую технику, повышение денежного довольствия военным. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны, которым выделил более 5% валового внутреннего продукта на нужды сектора обороны в 2019 году.