Ростовская авиакомпания "Азимут" открыла новый рейс в Минводы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в Южном федеральном округе авиакомпания "Азимут", созданная в прошлом году на базе ростовского аэропорта Платов, в воскресенье запустила новый рейс из Ростова-на-Дону в Минеральные Воды, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Рейс был выполнен", - сказал собеседник.

Минимальная цена билета в одну сторону составляет 888 рублей. Как сообщала ранее ТАСС президент ассоциации туриндустрии "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина, открытие рейса в Минеральные Воды увеличит интерес жителей региона к посещению этого города из-за удобной логистики, так как ранее "туристы добирались своим ходом - на машине либо поездом".

Авиакомпания "Азимут" была создана в 2017 году. Перевозчик выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. Компания является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов и аэропорта Краснодара Пашковский.

Как сообщал ранее исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий, авиакомпания планирует в 2018 году перевезти около 730 тыс. пассажиров. Парк "Азимута" состоит из восьми самолетов Sukhoi Superjet 100.

Старый ростовский аэропорт был закрыт 7 декабря 2017 года одновременно с открытием аэропорта Платов, который расположен в 30 км от города. Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР. Он был специально построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. С начала эксплуатации Платов уже обслужил более 1,5 млн пассажиров.