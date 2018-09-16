Создание туркластера "Ленточный бор" на Алтае обойдется в 5,5 млрд рублей

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 16 сентября. /ТАСС/. Инвестиции, необходимые для создания нового туркластера "Ленточный бор" в городе Барнауле Алтайского края оцениваются в 5,5 млрд рублей. Об этом сообщила в воскресенье на заседании комиссии по развитию туризма Русского географического общества в городе-курорте Белокуриха врио замначальника управления региона по внешним связям, туризму и курортному делу Елена Евсюкова.

"Туристско-рекреационный кластер "Ленточный бор" соединяет возможности исторического туризма и лечебно-оздоровительный туризм, который формируется на базе уникального ленточного соснового бора. Сюда присоединяется потенциал крупнейшего медицинского кластера, который создан в нашем регионе, что позволяет развивать новое и перспективное направление - медицинский туризм. <…> Необходимые инвестиции - около 5,5 млрд", - сказала Евсюкова.

Концепция проекта кластера была разработана совместно с администрацией Барнаула. Определяются источники финансирования и инвесторы, прорабатывается вопрос о вхождении проекта в Федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы.

Евсюкова пояснила, что регионы СФО включены в дестинацию "Сибирь", определен перечень тех, которые будут участвовать в ФЦП. "Скорее всего, мы будем участвовать во втором этапе (ФЦП) - активно идет развитие по уже созданным кластерам, они в приоритете", - отметила она.

По словам Евсюковой, экологическая составляющая при создании кластера также будет учтена - о вырубке уникального ленточного бора речи не идет. Использоваться будет потенциал уже существующих санаториев, спортивных баз, медицинского кластера. Задача - объединить эти объекты в систему туристского оборота, сделать их удобными и доступными для посещении туристов, в том числе, зарубежных. К примеру, на территории медкластера уже предусмотрен земельный участок под строительство гостиничных комплексов для граждан, сопровождающих пациентов.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм. На его долю приходится порядка 5% внутреннего регионального продукта. Ежегодно турпоток в край увеличивается примерно на 5%. В 2017 году он достиг отметки в 2,2 млн гостей.