ТАСС, 16 сентября. Афганистан ввел запрет на импорт четырех видов продукции из Ирана - нефтепродуктов, цемента, продукции из стали и керамики. Об этом в воскресенье сообщил иранский портал Eghtesad со ссылкой на представителя торгово-промышленной палаты Ирана.

По данным портала, ограничение на импорт продукции из Ирана в Афганистан связан с возобновлением санкций США против Ирана.

Первая часть американских санкций в отношении Ирана вновь была введена в действие 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и некоторых металлов. Кроме того, в начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что американские власти намерены сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, действие которых, по его словам, будет возобновлено 4 ноября.