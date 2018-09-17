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CNN: миллиардер Марк Бениофф купит журнал Time за $190 млн

Сделку планируется закрыть через 30 дней, отмечает телекомпания
Предприниматель Марк Бениофф AP Photo/Chris Stewart
Предприниматель Марк Бениофф
© AP Photo/Chris Stewart

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Американский предприниматель, филантроп и генеральный директор корпорации Salesforce Марк Бениофф с супругой покупают журнал Time за $190 млн у медийного конгломерата Meredith. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN.

"Бениоффы будут владеть журналом Time как семейным капиталовложением, - приводит телекомпания слова главного редактора издания Эдварда Фелсенталя. - Хотя Марк и Линн не будут заниматься конкретно нашим бизнесом, мы считаем, что нам крайне повезло располагать их напутствием и наставничеством на пути построения новой компании".

Сделку предполагается закрыть через 30 дней, уточнила телекомпания.

В прошлом году Meredith приобрел за $2,8 млрд издательскую компанию Time Inc., которой принадлежат десятки СМИ, в том числе журналы Time,  Fortune и People. По сведениям газеты The New York Times, в сделке участвовали миллиардеры братья Чарльз и Дэвид Кохи. Meredith получила от принадлежащих им структур около $650 млн незадолго до транзакции.

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