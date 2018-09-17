China Railway рассматривает Дальний Восток в качестве приоритетного рынка

ПЕКИН, 17 сентября. /ТАСС/. Китайская государственная корпорация China Railway рассматривает российский Дальний Восток в качестве одного из приоритетных рынков по расширению своей основной деятельности. Как заявил в интервью агентству "Синьхуа" генеральный директор компании Чжан Цзунъянь, этот российский регион нуждается в развитии сети железных и автомобильных дорог, а также строительстве мостов и других транспортных объектов.

"China Railway рассматривает Дальний Восток в качестве одного из важнейших целевых рынков по расширению своей основной деятельности", - сказал он. "Российский Дальний Восток нуждается в реализации проектов по строительству новых и реконструкции действующих железных и автомобильных дорог, а также мостов и других объектов инфраструктуры", - приводит в понедельник его слова агентство. "Китайские предприятия способны в полной мере задействовать собственные передовые технологии, оборудование, инженерную экспертизу и опыт в этих сферах и принять участие в строительстве инфраструктуры на Дальнем Востоке. И тем самым внести свой вклад в реализацию инициативы "Один пояс, один путь" и развитие сотрудничества между Северо-Восточным Китаем и Дальним Востоком РФ", - отметил Чжан Цзунъянь.

По его словам, на прошлой неделе на Восточном экономическом форуме во Владивостоке представители China Railway провели переговоры с Министерством транспорта и Министерством по развитию Дальнего Востока России, а также с РЖД и ВЭБ, на которых обсуждались инфраструктурные проекты, логистика и инвестиции, а также развитие сотрудничества предприятий двух стран в указанных сферах.

Как отметил генеральный директор China Railway, корпорация намерена принять активное участие в реконструкции международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", которые связывают китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с российским Приморским краем. "Китай и Россия находятся на этапе строительства инфраструктуры. Наши возможности в сфере технологий, опыта, а также производства не совпадают, поэтому обе стороны могут усилиться за счет взаимодополняемости и заимствования. Это также создает возможности для усиления сотрудничества предприятий двух стран и реализации взаимно выигрышного взаимодействия", - резюмировал Чжан Цзунъянь.

China Railway является государственной корпорацией - оператором железных дорог Китая. К настоящему времени компания построила железнодорожные пути общей протяженностью 90 тыс. км., более 10 тыс. км из которых являются высокоскоростными магистралями. Штат компании насчитывает 300 тыс. сотрудников. В 2018 году China Railway заняла 56-ю строчку в рейтинге 500 крупнейших предприятий мира по версии журнала "Форбс", в национальном рейтинге - 13-е место.