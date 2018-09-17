Курс доллара вырос до 68,23 рубля

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 68,23 рубля.

Курс евро подрос на 30 копеек и достиг отметки 79,4 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии 0,2% и достиг уровня 2365,42 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,2% до отметки 1092,22 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.