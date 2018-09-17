Чистая прибыль АО "РЖД Логистика" в I полугодии по РСБУ выросла в 2,8 раза

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Чистая прибыль "РЖД Логистика" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2018 года выросла в 2,8 раза и составила 901 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Выручка в отчетном периоде подросла в 1,3 раза, до 19,9 млрд рублей, операционная прибыль - в 2 раза, до 1,28 млрд рублей.

"В первом полугодии работа нашей команды была направлена, прежде всего, на улучшение операционной эффективности за счет усиления контроля над расходами и максимальной фокусировке на наиболее перспективных сегментах нашего бизнеса: международные контейнерные перевозки и экспедирование, логистический консалтинг и аутсорсинг. В планах - дальнейшее укрепление нашего присутствия в этих секторах логистики", - цитирует пресс- служба слова генерального директора "РЖД Логистика" Вячеслава Валентика.

Объем контейнерных перевозок, организованных "РЖД Логистикой" совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge, составил 49,4 тыс. ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера). Из них основная часть пришлась на транзитные перевозки по маршруту Европа - Китай - Европа. Для дальнейшего развития данного направления компания подписала соглашение о сотрудничестве с корпорацией China Merchants. В рамках соглашения "РЖД Логистика" будет отвечать за организацию транзитных контейнерных поездов по территории России, а China Merchants - за формирование контейнерных поездов по маршрутам "станции Китая - Россия - терминалы в странах СНГ" и "станции Китая - Россия - терминалы в странах Европы".

Сервисом по перевозке мелких и сборных партий грузов "РЖД Экспресс" в отчетном периоде воспользовались более 3,5 тыс. клиентов, в том числе в первом полугодии было заключено 1,2 тыс. договоров, обработано 13,6 тыс. заказов. Одним из важнейших проектов блока стала доставка эксклюзивной мебели из Германии, Италии, Польши и Китая к Чемпионату мира по футболу.

Компания "РЖД Логистика" создана в 2010 г. в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.