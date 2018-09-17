Представители РАН и эксперты обсудят конвергентные технологии на форуме в Сочи

ТАСС, 17 сентября. Президент Российской академии наук (РАН), ученые, эксперты и представители органов власти обсудят конвергентные технологии и экономику, глобальные вызовы и другие вопросы на "Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий", который пройдет 28-29 сентября в Сочи. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба РАН.

Термин "конвергентные технологии" появился в начале 2000-х годов и подразумевает интеграцию нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий в процессе создания новых результатов, не достижимых при использовании каждого направления отдельно. Речь идет о взаимопроникновении и слиянии на первом этапе четырех глобальных научных и технологических направлений, при взаимодействии которых возможно появление высокотехнологичных проектов, носящих прорывной характер.

"Президент Российской академии наук Александр Сергеев выступит на Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий в рамках пленарного заседания "Природободные технологии как ответ на глобальные вызовы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на мероприятиях форума также будут обсуждаться вопросы развития таких технологий, возможных механизмов их внедрения, восприятия социумом, рисков и вызовов, связанных с формированием природоподобной техносферы и институтов развития.

Ожидается, что в Форуме также примут участие помощник президента России Андрей Фурсенко, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, заместитель генерального директора ЮНИДО Хироши Кинийоши, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители руководства предприятий и банков, а также ректоры ведущих российских и зарубежных университетов.