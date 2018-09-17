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Глава Росатома и министр энергетики США обсудили сотрудничество в ядерном топливном цикле

По данным источника, встреча Алексея Лихачева и Рика Перри не носила официальный характер

ВЕНА, 17 сентября. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр энергетики США Рик Перри в рамках генеральной конференции МАГАТЭ провели краткую встречу, на которой обсудили вопросы сотрудничества в области науки. Об этом сообщил журналистам источник в Росатоме.

"Состоялась на полях краткая встреча и обсудили дальнейшее сотрудничество по вопросам ядерного топливного цикла", - сказал он.

Источник уточнил, что краткая встреч главы Росатома и министра энергетики США состоялась в кулуарах сессии МАГАТЭ и не носила официальный характер.

Ранее сообщалось, что министр энергетики США и глава Росатома обсудят вопросы сотрудничества в ядерной энергетике на встрече в Вене в рамках МАГАТЭ.

62-я генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проходит в Вене с 17 по 21 сентября.

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