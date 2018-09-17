"Энел Россия" вложит в строительство ветропарка под Ростовом €132 млн

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. "Энел Россия" (генерирующая компания группы Enel в России) до 2020 года вложит в строительство ветропарка под Ростовом-на-Дону €132 млн. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Агентства инвестиционного развития региона.
"В Ростовской области, действуя через свою дочернюю компанию "Энел Рус Винд Азов", ПАО "Энел Россия" будет строить Азовскую ветроэлектростанцию, ввод в эксплуатацию которой запланирован в 2020 году. Заявленный объем инвестиций в проект "Энел Россия" по строительству ветропарка в Азовском районе (Азовская ВЭС) - €132 млн", - говорится в сообщении.
По данным агентства, ветропарк установленной мощностью 90,09 МВт сможет вырабатывать порядка 300 ГВтч в год. В настоящее время проектно-изыскательские работы находятся в завершающей стадии, и уже в этом году планируется начать первые подготовительные работы на площадке.
Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ростовской области.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что при реализации проектов, заявленных российскими и зарубежными компаниями ("Роснано", "Росатом", "Энел"), Ростовская область сможет обеспечить до 25% ветроэнергетики России, начиная с 2018 года в эту отрасль в регионе будет вложено не менее 100 млрд рублей.