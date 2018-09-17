Таиланд заинтересован в развитии военно-технического сотрудничества с Россией

БАНГКОК, 17 сентября. /ТАСС/. Таиланд заинтересован в развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией. Об этом в интервью ТАСС рассказал посол РФ в Таиланде Кирилл Барский.

"Военно-техническое сотрудничество - это нормальный бизнес с неизбежной конкуренцией, которая, мы надеемся, будет носить на местном рынке здоровый характер, - подчеркнул он. - С пониманием относимся к стремлению королевства как государства - импортера вооружений и военной техники к диверсификации своих связей с зарубежными контрагентами, в число которых входит и РФ". "Россия и Таиланд никогда не были близкими партнерами в сфере ВТС, однако сегодня складываются благоприятные условия для его развития на основательной нормативно-правовой базе. Между нашими странами отсутствуют военно-политические разногласия, но укрепляется атмосфера взаимного доверия, которая во многом предопределяет прочность фундамента для выстраивания военно-технической кооперации", - уверен дипломат.

Он сообщил, что в последние годы РФ вела с королевством активные переговоры по расширению линейки экспортной продукции, в которой заинтересованы таиландские ВС. "Правда, - отметил он, - раньше речь шла главным образом о не очень крупных контрактах на поставку российских военно-транспортных вертолетов МИ-17, отдельных партий стрелкового оружия, вооружения для бронетехники". "Сейчас же мы видим, что Бангкок готов говорить не только об этих закупочных позициях, но и о технике двойного назначения, скажем, о летательных аппаратах, которые могут применяться для решения как боевых, так и хозяйственных задач. И это только начало", - считает он.

Посол выразил уверенность, что "не за горами совместные научно-исследовательские проекты в рамках разработки новых образцов вооружений и военной техники, то есть выход на следующий отвечающий потребностям обоих государств уровень ВТС как один из важнейших показателей российско-таиландского сближения".