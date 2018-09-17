Калининградский янтарный комбинат продал на аукционе янтарь более чем на 2,6 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в госкорпорацию "Ростех") реализовал в понедельник на очередном открытом аукционе янтарь-сырец на общую сумму, превышающую 2,6 млн рублей, сообщила ТАСС пресс-секретарь комбината Анастасия Аксенова.
"На аукционе реализовано 47 лотов янтаря общим весом 792 кг на сумму 2,67 млн рублей", - сказала она, отметив, что всего на очередные торги был изначально выставлен 61 лот общим весом 1205 кг на общую сумму 6,01 млн рублей.
В торгах для переработчиков сырья приняли участие 16 индивидуальных предпринимателей и фирм, зарегистрированных на территории России. Лоты составляли от трех до 50 кг янтаря различных фракций, ситовой и ручной сортировки всех цветов и оттенков, свойственных этому камню.
По оценкам организаторов торгов, "аукцион можно признать успешным, реализовано 66% заявленного веса минерала, две трети лотов, которые были сформированы с учетом запросов переработчиков янтаря".
С начала 2018 года КЯК провел шесть аукционов, с учетом торгов уникального янтаря весом свыше 1 кг в рамках международного форума янтарной отрасли Amberforum-2018. На них в общей сложности реализовано более 24 тонн янтаря- сырца на сумму почти 187 млн рублей. Очередные торги планируются на октябрь.
Калининградский янтарный комбинат является крупнейшим в мире предприятием по промышленной добыче янтаря, входит в госкорпорацию "Ростех". Добыча янтаря ведется на побережье Балтийского моря вблизи поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где, по оценкам специалистов, сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого составляет около 50 млн лет. Запасы янтаря составляют свыше 110 тыс. тонн. В 2017 году КЯК установил рекорд, впервые более чем за 40 лет добыв 453 тонны янтаря, к 2020 году планируется довести этот показатель до 500 тонн.